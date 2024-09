Werkschließung in Baunatal?

Bei VW kriselt es gewaltig. Der größte Schock für die Mitarbeiter: Der Konzern schließt Entlassungen und Werkschließungen nicht mehr aus. Die 15.500 Beschäftigten des Volkswagen-Werks in Baunatal bei Kassel fürchten um ihre Zukunft. Der Konzern will noch mehr sparen als zuletzt im vergangenen Jahr festgelegt. Die Beschäftigungssicherung von 1994 werde aufgekündigt, hat der Autobauer heute mitgeteilt. Was das für VW bedeutet und wie es dort nun weitergehen soll – heute bei DAS THEMA, Deinen aktuellen YouTube News der hessenschau.