Zwei Stockwerke gesperrt, 21 Räume unbenutzbar: es herrscht Einsturzgefahr – und das an einer Frankfurter Schule, der IGS Süd. Da wo Schülerinnen und Schüler eigentlich lernen sollen, sieht es aus wie auf einer Baustelle. Decken müssen abgestützt werden, damit sie nicht zusammenbrechen. Dass es einen Sanierungsstau an Schulen gibt-, ist nicht neu, aber was an dieser Gesamtschule los ist, übersteigt so einiges. Unhaltbare Zustände sagen Lernende, Lehrkräfte und Eltern. Und damit nicht genug, bald stehen auch noch die Abschlussprüfungen an. Wie es zu diesem Ausnahmezustand kommen konnte und wie es jetzt weitergehen soll, darüber berichten wir bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.