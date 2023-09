Nach der Pandemie ist die Gesamtzahl der Beschäftigten in Hessen im vergangenen Jahr wieder gestiegen.

Der Frauenanteil erhöhte sich dabei auf 50 Prozent, wie aus dem Betriebspanel 2022 des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. Es gingen aber deutlich weniger Frauen als Männer einer Vollzeitbeschäftigung nach. So entfielen drei Viertel aller Teilzeitstellen auf Frauen.

Wie in den Vorjahren waren Frauen auch 2022 insbesondere in Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsberufen sowie in der öffentlichen Verwaltung tätig. Männer hingegen waren überdurchschnittlich stark im verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe vertreten. Außerdem sei der Anteil der Frauen in Führungspositionen in den letzten Jahren nur leicht gestiegen. Laut IAB lag er 2022 bei 27 Prozent.