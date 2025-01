Experte: Ohne ausländische Arbeitskräfte droht "Katastrophe"

Hessen kann nach Einschätzung der Arbeitsagentur auch in den kommenden Jahren nicht auf zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland verzichten. Der Bedarf an zusätzlichen Fach- und Arbeitskräften aus dem Ausland werde sich noch verschärfen.

"Eine sofortige Rückkehr aller Geflüchteten in ihre Herkunftsländer wäre eine Katastrophe für den hessischen Arbeitsmarkt", sagte der Chef der Arbeitsagenturen in Hessen, Frank Martin, der Nachrichtenagentur dpa. Geflüchtete leisteten in zahlreichen Mangelberufen gute Arbeit. Damit seien nicht nur Ärzte und Ärztinnen syrischer Herkunft gemeint, sondern auch Beschäftigte etwa am Bau, in Lager und Logistik oder in der Industrie. Für diese Menschen seien trotz anhaltend hoher Arbeitslosigkeit keine Ersatzkräfte aus dem Inland zu finden. "Die Zuwanderung stützt den hessischen Arbeitsmarkt", sagt Martin.

In den kommenden Jahren werde sich auch in Hessen der Bedarf an zusätzlichen Fach- und Arbeitskräften aus dem Ausland noch verschärfen, weil immer mehr Inländer den Arbeitsmarkt aus Altersgründen verlassen. Es verbiete sich aus humanen wie aus ökonomischen Gründen, beschäftigte Menschen gegen ihren Willen auszuweisen, so Martin. "Wir müssen im Gegenteil alles dafür tun, sie hier zu halten."