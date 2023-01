Die hessischen Skiorte hoffen nach mehrwöchiger Pause des Pistenvergnügens auf eine Rückkehr des Winterwetters.

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt genügten zwei bis drei Tage mit laufenden Schneekanonen, um die Pisten wieder zu präparieren, sagte der Leiter Tourismus und Kurbetrieb in Willingen/Upland (Waldeck-Frankenberg). "Was uns in einer solchen Lage fehlt, sind die Tagesgäste." Das bekämen vor allem Gastronomie, Einzelhandel und Freizeitbetriebe in Willingen zu spüren.

Die Gemeinde mit rund 6.000 Einwohnern verfügt über etwa 10.000 Gästebetten und kommt pro Jahr auf rund eine Million Übernachtungen.