Zum Artikel Willinger Skiliftbetreiber über Kunstschnee : "Wir machen nichts anderes als Frau Holle"

Ist Kunstschnee eine Ökosauerei? Nein, sagt Liftbetreiber Jörg Wilke. Der Schnee in Willingen brauche so viel Energie wie ein Flieger in die Sonne. Das auf vier Jahreszeiten ausgelegte Tourismus-Konzept soll den Ort trotz Klimawandel als Ferienregion konkurrenzfähig machen - auch in Corona-Zeiten. [mehr]