Mehr Geld für Bäckerei-Beschäftigte in Hessen

Etwa 2.000 Beschäftigte in der Brot- und Backwarenindustrie in Hessen bekommen in zwei Stufen mehr Geld.

Zum 1. Juni dieses Jahren erhöhen sich die Gehälter und Löhne um sieben Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch mitteilte. Vom 1. Oktober an gibt es weitere 1,5 Prozent mehr. Zusätzlich erhalten Vollzeitbeschäftigte mit der Mai-Abrechnung eine Inflationsausgleichprämie von 1.450 Euro netto, Teilzeitbeschäftigte anteilig. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 13 Monaten.