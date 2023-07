Autofahrer in Hessen in Richtung Rheinland-Pfalz müssen am kommenden Wochenende auf der A60 und A63 am Autobahnkreuz Mainz Süd mit Behinderungen rechnen.

Die A63 werde dort für Bauarbeiten gesperrt, teilte die Autobahn GmbH am Mittwoch mit. Dies betreffe auch die Strecke von Darmstadt und Frankfurt auf der A60 kommend zur A63 in Richtung Alzey/Kaiserslautern.