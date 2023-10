Wisag-Gründer Claus Wisser starb am 4. Oktober.

Der Gründer des Frankfurter Unternehmensdienstleisters Wisag, Claus Wisser, ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren. Ministerpräsident Rhein lobte sein gesellschaftliches Engagement. Wisser habe "mit viel Herzblut" in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur gewirkt.

Wie das Dienstleistungsunternehmen Wisag am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, starb ihr Gründer Claus Wisser am Mittwoch im Alter von 81 Jahren nach schwerer Krankheit. Wisser hatte 1965 als Betriebswirtschaftsstudent ein Reinigungsunternehmen für Bürogebäude gegründet.

Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit die Wisag AG mit derzeit rund 50.000 Mitarbeitenden. Seit 2007 führt sein Sohn Michael C. Wisser das Unternehmen als Alleinvorstand in zweiter Generation.

Wisser engagierte sich gesellschaftlich, politisch, kulturell und sozial. Er war unter anderem Mitbegründer und Vorsitzender des Rheingau Musik Festivals (RMF), Mitglied in der Vereinigung von Freunden und Förderern der Goethe-Universität in Frankfurt und hatte unterschiedliche Aufsichts- und Beiratsmandate inne.

Rhein: "mit viel Herzblut gewirkt"

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) reagierte betroffen auf den Tod Wissers. "In Claus Wisser verlieren wir eine Persönlichkeit, die sich vollends in den Dienst der Gesellschaft gestellt hat", erklärte Rhein. Wisser habe in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur "mit viel Herzblut gewirkt."

Wisser wurde 2005 für sein umfangreiches Wirken mit der Georg-August-Zinn-Medaille ausgezeichnet. 2010 wurde er zudem für sein gesellschaftliches Engagement mit dem Hessischen Verdienstorden geehrt. Im März vergangenen Jahres erhielt er den Bundesverdienstkreuz.