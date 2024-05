Tag der Arbeit Lieferando-Mitarbeitende schließen sich Gewerkschaftsprotesten an

Fahrerinnen und Fahrer des Essen-Lieferdienstes Lieferando sind am Mai-Feiertag in Frankfurt in den Streik getreten. Sie protestierten für höhere Löhne. Hessenweit versammelten sich am Tag der Arbeit tausende Menschen auf Kundgebungen und forderten bessere Arbeitsbedingungen.