Die Entschärfung der Weltkriegsbombe im Frankfurter Westend verzögert sich. Grund dafür sind uneinsichtige Anwohner. Polizei und Feuerwehr kündigen drastische Konsequenzen an.

Die Massenevakuierung in Frankfurt verzögert sich weiter. "Die Aktion wird durch einzelne Personen konterkariert", sagte ein genervter Frankfurter Feuerwehrchef Reinhard Ries im hr-fernsehen. "Das sind einzelne, die quer schießen und die den Ernst der Lage nicht erkennen." So habe es bereits eine Festnahme eines renitenten Anwohners gegeben.

Besonders wütend machte es den Feuerwehrchef, dass einzelne Bürger den vorbeifahrenden Einsatzkräften aus ihren Wohnungen gewunken haben. "Die müssen wir rausholen", so Ries. Er kündigte an: "Das wird Konsequenzen haben. Sie müssen für den Einsatz und Folgekosten haften."

Polizeipräsident Gerhard Bereswill pflichtete dem bei: "Eine ganze Stadt hängt an der Zeitplanung. Wegen des Eigensinns ganz weniger wird jetzt alles über den Haufen geworfen."

In der umfangreichsten Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik hatten knapp 70.000 Menschen in Frankfurt ihre Wohnungen verlassen müssen, damit eine mehr als 1,8 Tonnen schwer Weltkriegsbombe entschärft werden kann.

Feuerwehr: "Wir holen jeden ab"

In den nächsten Minuten sollten noch diejenigen Menschen aus der Sperrzone rund um den Fundort herausgeholt werden, die das Gebiet nicht selbstständig verlassen könnten und sich erst jetzt bei den Einsatzkräften gemeldet haben. "Wir holen jeden ab, der sich angemeldet hat", versicherte Markus Röck von der Frankfurter Feuerwehr. "Es gibt keinen Grund zur Panik."

Feldmann: "Man braucht ein Quäntchen Glück"

Oberbürgermeister Feldmann spricht mit Bürgern in der Messehalle. Bild © picture-alliance/dpa

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sprach im hr-fernsehen von einer logistischen Meisterleistung der Einsatzkräfte. Er dankte auch den Frankfurter Bürgern, "die das mit großer Gelassenheit aufgenommen haben". Vor der geplanten Entschärfung hat Feldmann großen Respekt: "Es braucht ein Quäntchen Glück. Ich vertraue den Profis, aber man hat nicht die letztmögliche Garantie."

Für die Entschärfung der 1,8-Tonnen-Bombe sind vier Stunden vorgesehen. Jetzt kommt es auf diese beiden Männer an: Dieter Schwetzler und René Bennert vom Kampfmittelräumdienst sollen die Weltkriegsbombe unschädlich machen.

Im Idealfall sollte die Bombe gegen 16 Uhr entschärft sein, dieser Zeitplan dürfte aber kaum einzuhalten sein. Zunächst werden im Anschluss die vorübergehend ausgelagerten Patienten und alten Menschen in die Krankenhäuser und Altenheime zurückgebracht. Dafür planen die Experten bis zu vier Stunden ein.

Erst danach soll die Sperrzone für alle anderen wieder freigegeben werden: Zunächst für Fußgänger, danach soll der ÖPNV so schnell wie möglich den Betrieb wieder aufnehmen. Wann genau der Straßenverkehr wieder freigegeben wird, ist noch unklar, laut Feuerwehr jedoch so bald wie möglich.

Für den Tag der Bombenentschärfung wurden zwei Hallen auf dem Frankfurter Messegelände, die Jahrhunderthalle und die Fraport-Arena im Stadtteil Höchst vorbereitet: Hier gab es Platz für knapp 7.000 Menschen, doch so viele kamen bei Weitem nicht. In der Messehalle etwa hatten sich am Mittag nur gut 300 Menschen eingefunden.

