Möglicher Sprengstoff in Bad Wildungen sichergestellt

Ein verdächtiger Gegenstand in der Toilette eines Parkdecks hat am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) geführt.

Veröffentlicht am 10.04.25 um 18:33 Uhr







Ein Mitarbeiter der Stadt hatte das größere Tongefäß entdeckt und die Polizei informiert. Experten des Landeskriminalamts stuften den Inhalt als vermutlich zündfähiges Selbstlaborat ein, teilte die Polizei mit. Der Gegenstand werde weiter untersucht. Das Parkdeck war rund fünf Stunden gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Sprengstoffgesetz und sucht Zeugen.