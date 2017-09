Wie leergefegt sind zahlreiche Straßen am Sonntagmorgen in Frankfurt.

Wie leergefegt sind zahlreiche Straßen am Sonntagmorgen in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Fast 70.000 Bewohner sollten ihre Wohnungen verlassen haben: Tausende Polizisten durchkämmen derzeit die Sperrzone in Frankfurt. Danach kann die Bombenentschärfung beginnen.

Die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte wegen einer Bombenentschärfung in Frankfurt läuft nach Angaben der Polizei bislang ohne größere Probleme. Fast 70.000 Anwohner waren ab 6 Uhr aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen.

Seit 8 Uhr kontrollieren Beamte, ob sich wirklich niemand in der Sperrzone im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um den Fundort der 1,8 Tonnen schweren Luftmine befindet.

Mit Lautsprecherdurchsagen will die Polizei Menschen warnen, die sich dann immer noch in ihren Wohnungen befinden. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sollte eigentlich zum Einsatz kommen. Das war wegen des Dunstes am Morgen aber noch nicht möglich. Wer sich weigert, seine Bleibe zu verlassen, kann dazu gezwungen werden.

12 Uhr:

Laut Plan soll die Evakuierung nun abgeschlossen sein und die Entschärfung der 1,8-Tonnen-Bombe beginnen. Dafür sind vier Stunden vorgesehen, also bis 16 Uhr.

16 Uhr:

Im Idealfall ist die Bombe jetzt entschärft. Zunächst werden im Anschluss die vorübergehend ausgelagerten Patienten und alten Menschen in die Krankenhäuser und Altenheime zurückgebracht. Dafür planen die Experten bis zu vier Stunden ein.

20 Uhr:

Die Sperrzone soll nun wieder freigegeben werden. Zuerst wird sie für Fußgänger geöffnet, danach soll der ÖPNV so schnell wie möglich den Betrieb wieder aufnehmen. Wann genau der Straßenverkehr wieder freigegeben wird, ist noch unklar, laut Feuerwehr jedoch so bald wie möglich.

Sicherheitsdezernent appelliert an Verantwortung der Bürger

Der Zeitplan kann nach Aussage des Frankfurter Sicherheitsdezernenten Markus Frank (CDU) nur eingehalten werden, wenn die Anwohner mitspielen: "Wir können erst anfangen, wenn keine Menschen mehr in dem Radius sind." Wen die Polizei nach 8 Uhr noch in der Sperrzone antrifft, dem erteilt sie einen Platzverweis - oder nimmt ihn gleich mit.

Für den Tag der Bombenentschärfung wurden zwei Hallen auf dem Frankfurter Messegelände, die Jahrhunderthalle und die Fraport-Arena im Stadtteil Höchst vorbereitet: Hier können bis zu 6.500 Menschen Unterschlupf finden, die während der Entschärfung nicht woanders unterkommen können.

Falls der Platz dort nicht ausreicht, sollen noch einige Turnhallen und Bürgerhäuser geöffnet werden. Wer seine Wohnung nicht aus eigener Kraft verlassen kann oder Hilfe beim Transport benötigt, kann sich an das Bürgertelefon wenden.

