Die Kassel Huskies verlieren erneut gegen die Lausitzer Füchse und lassen damit die nächste Chance auf den Einzug ins Playoff-Halbfinale der DEL2 ungenutzt. Nun kommt es zum Showdown in Spiel sieben.

Die Kassel Huskies haben in der DEL2 den nächsten Matchball für den Playoff-Halbfinal-Einzug vergeben. Die Schlittenhunde verloren am Sonntag mit 2:4 bei den Lausitzer Füchsen und kassierten in der Best-of-Seven-Serie damit den Ausgleich zum 3:3. Die Entscheidung fällt nun definitiv in Spiel sieben am Dienstagabend (19.30 Uhr) in Kassel.

Dem selbsternannten Aufstiegs-Favoriten und unangefochtenen Tabellenführer der regulären Saison droht damit das frühe Aus.

Huskies holen Zwei-Tore-Rückstand auf

Lane Scheidl und Dominik Grafenthin hatten die Gastgeber im ersten Drittel mit zwei Toren in Führung gebracht. Andrew Bodnarchuk und Alec Ahlroth glichen zwischenzeitlich für die Huskies aus. Im letzten Drittel ließen dann aber Ville Järveläinen und Roope Mäkitalo die Füchse jubeln.