Von Eintracht Frankfurt zur AS Rom: Die österreichische Fußballspielerin Verena Hanshaw wird ab der kommenden Saison für den italienischen Hauptstadtklub auflaufen

Das gab die Roma am Donnerstag bekannt. "Ich bin glücklich, hier zu sein und kann es nicht erwarten, euch bald zu treffen", sagte Hanshaw in einem Instagram-Video in Richtung der Roma-Fans. In der ewigen Stadt erhält die Linksverteidigerin einen Zweijahresvertrag. Derzeit steht die 30-Jährige noch in Diensten des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Dass Hanshaw ihren Kontrakt in der Mainmetropole nicht verlängern wird, hatte die SGE am Dienstag bekannt gegeben.