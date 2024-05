Nach dem bereits feststehenden Abgang von Verena Hanshaw zur AS Rom werden insgesamt fünf weitere Spielerinnen die Eintracht Frankfurt Frauen verlassen.

Wie die Hessinnen am Freitag mitteilten, werden die auslaufenden Verträge von Cara Bösl, Jonna Brengel, Virginia Kirchberger und Shekiera Martinez nicht verlängert. Hannah Johann wird die SGE zudem auf eigenen Wunsch verlassen, die 21-Jährige möchte sich ab sofort in den USA (University of North Carolina) auf ihr Studium konzentrieren. Das Sextett wird im letzten Heimspiel am Montag (19.30 Uhr) offiziell verabschiedet.