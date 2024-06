Menschenmassen beim Public Viewing in der Frankfurter Fanzone

Menschenmassen beim Public Viewing in der Frankfurter Fanzone Bild © picture-alliance/dpa

Diese EM-Spiele finden in Frankfurt statt

Insgesamt fünf Spiele finden im Rahmen der Fußball-EM 2024 in der Frankfurt Arena statt. Unter anderem trifft dort Deutschland auf die Schweiz.

Alle Spiele der EM 2024 in Frankfurt im Überblick

17. Juni, 18 Uhr: Belgien gegen Slowakei (0:1)

20. Juni, 18 Uhr: Dänemark gegen England (1:1)

23. Juni, 21 Uhr: Schweiz gegen Deutschland

26. Juni, 18 Uhr: Slowakei gegen Rumänien

1. Juli, 21 Uhr: Achtelfinale (Sieger Gruppe F gegen Dritter Gruppe A, B oder C)

EM-Spiele in Frankfurt: So kommen Sie zum Stadion

Beim Stadion im Frankfurter Stadtwald gilt: Wer in die Frankfurt Arena will, wie der Deutsche Bank Park während der EM 2024 heißen wird, sollte der UEFA zufolge besser mit Bus oder Bahn anreisen. In der Umgebung des Stadions gibt es aber kostenpflichtige Parkplätze.