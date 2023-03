Die Edersee-Region ist um ein Aushängeschild reicher: Das nordhessische Gebiet darf sich nun als Qualitätsregion fürs Wandern bezeichnen. Das Zertifikat wurde vom Deutschen Wanderverband verliehen - doch das hatte seinen Preis.

Das Gebiet rund um den Edersee in Nordhessen ist als bedeutende Wander-Region ausgezeichnet worden. Als erstes Areal in Hessen überhaupt hat der Edersee das Zertifikat "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" erhalten. Der in Kassel ansässige Deutsche Wanderverband überreichte das Zertifikat am Mittwoch in Waldeck, wie die Edersee Marketing GmbH mitteilte.

Die Qualitätsregion erstreckt sich auf der Fläche des Naturparks Kellerwald-Edersee , der als UNESCO-Weltnaturerbe anerkannt ist. Sie umfasst die Kommunen Lichtenfels, Vöhl, Waldeck, Edertal, Frankenau, Bad Wildungen (alle Waldeck-Frankenberg), Fritzlar, Bad Zwesten, Jesberg, Gilserberg und Haina (alle Schwalm-Eder).

16 Touren und zwei Mehrtages-Routen

Bestandteile der Qualitätswanderregion sind ein einheitliches Wegenetz und eine damit verbundene gut ausgebaute Beschilderung. Es gibt 16 Touren und zum Beispiel auch zwei weitere Mehrtages-Routen, den Lichtenfelser Panoramaweg und den Urwaldsteig Edersee . Die Wanderparkplätze im Naturpark und Eingänge des Nationalparks sind als Ausgangspunkt für die Wanderungen empfohlen.

Um Wandernden rund um den Edersee künftig noch mehr Optionen zu bieten, soll das bestehende Wegenetz ausgebaut werden und weitere Touren hinzukommen. Um Orientierung auch digital zu bieten, läuft der Ausbau eines Online-Tourenportals. Ein Tourenplaner befindet sich hier .

Schub für den Tourismus erhofft

Politik und Verwaltung versprechen sich von der Zertifizierung einen Schub für mehr Besucher. Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) sagte: "Diese Auszeichnung ist ein besonderes Aushängeschild für die Region und stärkt den nachhaltigen Tourismus vor Ort." Besucherinnen und Besucher könnten die Natur auf ausgezeichneten Wanderwegen erschließen.

Der Edersee ist die erste Qualitätsregion komplett auf hessischem Boden und erst die siebte in Deutschland. Die bisherigen sechs Regionen liegen im Sauerland, Spessart, Schwarzwald und Weserbergland sowie in Franken und Ostwestfalen.

Dreieinhalb Jahre Vorbereitung

Um als Qualitätsregion anerkannt zu werden, haben Akteure wie etwa der National- und Naturpark Kellerwald-Edersee und mehrere Marketing-Verbände dreieinhalb Jahre gearbeitet. Zudem wurden knapp 740.000 Euro in das Projekt investiert, wie am Mittwoch bilanziert wurde.

Um das Zertifikat zu bekommen, mussten mehrere Voraussetzungen erfüllt werden. So müssen etwa genug Wege und Touren zur Verfügung stehen, um einen abwechslungsreichen, fünftägigen Wanderurlaub zu absolvieren. Die Infrastruktur, die Beherbergung und der Service müssen sich ganz dem Wandern verschrieben haben, wie es hieß.

Weitere Kriterien sind: Das Gebiet muss von Gästen als abgeschlossene Region wahrgenommen und organisatorisch als Einheit auftreten. Claus Eder vom Edersee Marketing hofft, dass die Region nun deutschlandweit noch besser als Reiseziel im Wandersegment in Erscheinung treten wird.

Weitere Informationen Jubiläum steht bevor Der Deutsche Wanderverband hat in diesem Jahr großen Grund zu feiern. Am 14. Mai steht das 140-jährige Jubiläum auf dem Kalender. Der zentrale Festakt findet in Fulda statt. Und das nicht ohne Grund. Denn der Vorläufer des Deutschen Wanderverbands wurde am 14. Mai 1883 in Fulda gegründet. Ende der weiteren Informationen