Zum Artikel Pipi und Picknick in Wald und Wiese : Wandern - was geht, und was nicht?

Wandern ist derzeit total angesagt: In der Corona-Pandemie wollen viele Menschen raus in die Natur. Doch da sind einige Regeln zu beachten: Wanderprofis geben Tipps für Pipi und Picknick in Wald und Wiese. [mehr]