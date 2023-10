Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Orb

3. Oktober - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

8. Oktober - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Büdinger Straße, von 6 bis 15 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt am Einrichtungshaus in der Industriestraße 2, Dortelweil, von 6 bis 14.30 Uhr

Büdingen

3. Oktober - Hof- & Vintageflohmarkt von den 50ern bis in die 2000er, in der Mühltorstraße 29, von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

8. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

7. Oktober - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Erlensee

6. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz der TSG, Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

Frankfurt

3. Oktober - Antik- & Trödelmarkt auf der Zeil an der Konstablerwache, von 8 bis 18 Uhr

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 16 Uhr

5./7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

7./8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt in der Kirchengemeinde in der Nibelungenallee 54, von 8 bis 12.30 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Inselpausenhof der Freien Waldorfschule, Friedlebenstraße 52, von 10 bis 13 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Saalbau Bornheim, von 13 bis 16 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Wiener Straße 23, Oberrad, von 10 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

7. Oktober - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, entfällt bei Regen

8. Oktober - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 12 Uhr

Fronhausen

7. Oktober - Hausflohmarkt in der Breslauer Straße 14, von 10 bis 17 Uhr

Fulda

3. Oktober - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Emaillierwerk, von 8 bis 16 Uhr

Fuldabrück

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gersfeld

8. Oktober - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, Am Maiengraben, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

7. Oktober - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Groß-Gerau

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Helvetiaparc, Helvetia Straße 5, von 10 bis 17 Uhr

Gründau

8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

3. Oktober - Flohmarkt in der Innenstadt, von 8 bis 16 Uhr

Hanau

3. Oktober - Antik- & Trödelflohmarkt und Bucherflohmarkt in der Altstadt, von 10 bis 17 Uhr

Heppenheim

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

8.10 Flohmarkt auf dem Solarparkplatz, oberhalb der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Herleshausen

8. Oktober - Flohmarkt im Pater-Haimo-Weg 1, Altefeld, von 8 bis 15 Uhr

Karben

8. Oktober - Flohmarkt in in der Pfarrgasse und im Pfarrgarten Rendel, von 14 bis 17 Uhr

Kassel

7./8. Oktober - Flohmarkt in den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

7./8. Oktober - Trödelmarkt auf dem Gelände der Tiefgarage am Brückenhof, von 8 bis 16 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt in der Wilhelmstraße und auf dem Karlsplatz, von 9 bis von 16.30 bis Uhr

Lampertheim

8. Oktober - Höfe-Flohmarkt in Hofheim, von 9 bis 15 Uhr

Langen

7. Oktober - Flohmarkt am Rathaus, Südliche Ringstraße, von 8 bis 14 Uhr

Lollar

3. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt im Rothweg, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Münster

8. Oktober - Inselflohmarkt in der Amrumer Straße, von 10 bis 14 Uhr, bei trockenem Wetter

Offenbach

7. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reiskirchen

3. Oktober - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B 49, ab 8 Uhr

Rüsselsheim

8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Am Steinmarkt 1, von 10 bis 17 Uhr

8. Oktober - Flohmarkt an den Opelvillen und im Festungsgraben, von 9 bis 15 Uhr

Seligenstadt

5. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Wald-Michelbach

8. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Weilrod

3. Oktober - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Altweilnau, von 11 bis 17 Uhr

Weiterstadt

8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Robert-Koch-Straße 1a, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27a, von 14 bis 19 Uhr

8. Oktober - Antik- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27a, von 8 bis 16 Uhr

8. Oktober - Floh- & Trödelmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

Wölfersheim

5. bis 7. Oktober - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, Haingraben 15, am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 20 Uhr

Worfelden

7. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, Hermann-Schmitt-Straße 3, von 14 bis 17 Uhr

