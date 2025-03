Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Allendorf (Eder)

30. März - Höfeflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 17 Uhr

Babenhausen

29. März - Fahrradbasar auf dem Parkplatz an der B26, von 9.30 bis 12 Uhr

Bad Homburg

29. März - Flohmarkt, An der Weed, von 10 bis 14 Uhr

Bad Vilbel

29. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Sporthalle Heilsberg, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Butzbach

30. März - Bücherflohmarkt im Dorfgemeinschaftshaus Ostheim, von 14.30 bis 17 Uhr

Darmstadt

29. März - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

29. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

29. März - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

29. März - Flohmarkt rund ums Kind im Josefshaus, Auf der Beun 18, Griesheim, von 10 bis 14 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

29. März - Flohmarkt runs ums Kind im Saalbau Bornheim, von 13 bis 16 Uhr

30. März - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

30. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Eugen-Hartmann-Straße 7, von 10 bis 16 Uhr

30. März - Second-Hand-Bücher-Basar im Gemeindesaal der ev. Erlösergemeinde, Wiener Straße 23, Oberrad, von 11 bis 16 Uhr

Friedberg

30. März - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße 24, von 10 bis 16 Uhr

Gießen

29. März - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Hainburg

30. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Georg-Flohr-Radsporthalle, Uferstraße 19, von 11 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Heppenheim

29. März - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

30. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Karben

30. März - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß Karben, von 6 bis 15 Uhr

Kassel

29./30. März - Flohmarkt auf der Wilhelmsstraße und dem Karlsplatz, am Samstag von 9 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Kelkheim

29. März - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 14 bis 17.30 Uhr

Lahnau

30. März - Kinderflohmarkt im Wichernhaus, Pestalozzistraße, Waldgirmes, von 9.30 bis 13 Uhr

Leun

29. März - Flohmarkt in der Siemensstraße 28a, von 10 bis 15 Uhr

Lich

30. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Wall, ab 8 Uhr

Lorsch

30. März - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Werner-von-Siemens-Halle, Kiefernstraße 2, von 10.30 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Marburg

29. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Modautal

29. März - Herren- & Frauenflohmarkt im Bürgerhaus Brandau, von 11 bis 14 Uhr

30. März - Mutter-Kind-Basar in der Festhalle Ernsthofen, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Neustadt

30. März - Flohmarkt im Bürgerzentrum, von 13 bis 16 Uhr

Offenbach

29. März - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

29. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rauschenberg

29. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Kratz’sche Scheune, Bahnhofstr. 10a, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Schaafheim

30. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Kulturhalle, von 15 bis 17 Uhr

30. März - Trödelmarkt in der Kulturhalle, von 10.30 bis 13 Uhr

Seeheim-Jugenheim

29. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Stockstadt am Rhein

30. März - Angelflohmarkt in der Altrheinhalle, Insel-Kühkopf-Straße 1, von 8 bis 13 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Wehretal

30. März - Flohmarkt am Sportplatz in der Bahnhofstraße, Reichensachsen, von 6 bis 15 Uhr

Wetzlar

30. März - Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wölfersheim

29. März - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, Haingraben 15, von 14 bis 20 Uhr

