Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

4. Mai - Flohmarkt im Oberen Schlosshof, von 8 bis 16 Uhr

Bensheim

3. Mai - Flohmarkt auf dem Freigelände des Schönberger Sportvereins, von 10 bis 17 Uhr

Bruchköbel

4. Mai - Höfe- & Garagenflohmarkt im Ortsteil Oberissigheim, von 10 bis 16 Uhr

Büdingen

4. Mai - Trödel- & Vintagemarkt auf dem Gelände der Berufsschule Oberhessen, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

3. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 10 bis 15 Uhr

Ebsdorfergrund

4. Mai - Dorfflohmarkt im Ortskern von Beltershausen, von 10 bis 16 Uhr

Erbach

4. Mai - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 15 Uhr

Erlensee

4. Mai - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

Eschwege

4. Mai - Antik- & Sammlermarkt auf dem Festplatz Auf dem Werdchen, von 8 bis 16 Uhr

Frankfurt

3. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr

3. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

3. Mai - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

3. Mai - Flohmarkt in der Wartburggemeinde, Hartmann-Ibach-Straße 108, von 11 bis 16 Uhr

4. Mai - Haus- & Gartenflohmarkt im Stadtteil Riederwald, von 9 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

4. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gelnhausen

4. Mai - Flohmarkt, auf der Bleiche, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

3. Mai - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Groß-Gerau

3. Mai - Pflanzenflohmarkt, Am Sandböhl, von 8 bis 12 Uhr

Haiger

4. Mai - Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Bahnhofstraße 31-37, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

3. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Königstein

4. Mai - Antik- & Trödelmarkt auf dem Kapuzinderplatz, der Hauptstraße und im Kurpark, von 8 bis 16 Uhr

Langen

4. Mai - Höfeflohmarkt im Stadtkern, von 11 bis 16 Uhr

Lauterbach

4. Mai - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Löhnberg

4. Mai - Haus- & Hofflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

3. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Münster

3. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Abtenauer Platz, Friedrich-Ebert-Straße 75, von 7 bis 13 Uhr

Naumburg

4. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Heimarshausen, von 10.30 bis 15.30 Uhr

Neu-Isenburg

3. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wilhelmsplatz, von 9 bis 13 Uhr

Nidderau

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

Nidderau

4. Mai - Haus- & Hofflohmarkt in Ostheim, von 10 bis 16 Uhr

4. Mai - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Willi-Salzmann-Halle Windecken, von 11 bis 14 Uhr

Offenbach

3. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

3. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Petersberg

3./4. Mai - Trödel- & Krammarkt auf dem Festplatz, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Riedstadt

3. Mai - Höfeflohmarkt im Ortsteil Crumstadt, von 9 bis 16 Uhr

Rüdesheim

4. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 16 Uhr

Rüsselsheim

4. Mai - Flohmarkt an den Opelvillen, von 9 bis 15 Uhr

Staufenberg

4. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

Vellmar

4. Mai - Modellbahn- & Modellautobörse in der Mehrzweckhalle Frommershausen, von 10 bis 14.30 Uhr

Wanfried

4. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz Griesgraben, von 5 bis 15 Uhr

Wartenberg

4. Mai - Dorfflohmarkt im Ortskern von Landenhausen, von 10 bis 17 Uhr

Wetzlar

4. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Industriestraße, Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

4. Mai - Tausch- & Flohmarkt an der Reduit am Rheinufer, MZ-Kastel, von 9 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen