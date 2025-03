Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Darmstadt

5. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erbach

6. April - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 15 Uhr

Erlensee

4. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 6 bis 13 Uhr

6. April - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

1. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

6. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

6. April - Modellbahn-Tauschmarkt im Bürgerzentrum Niederhöchstadt, von 9.30 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Eschwege

6. April - Antik- & Sammlermarkt, „Am Werdchen“, von 8 bis 16 Uhr

Frankfurt

2. April - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 8 bis 13 Uhr

3./5. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

5. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

5. April - Flohmarkt am Bahnhof Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

5. April - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

5. April - Hofflohmarkt am Frankfurter Berg, von 10 bis 15 Uhr

Friedrichsdorf

6. April - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gemünden

5. April - Antik- & Trödelmarkt in der Bahnhofstraße 9, von 9 bis 16 Uhr

Gersfeld

6. April - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

5. April - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Hadamar

6. April - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Mainzer Landstraße von 11 bis 14, von 8 bis 16 Uhr

Hanau

6. April - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

5. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

5. April - Schallplattenflohmarkt im Saalbau-Kino, von 9 bis 15 Uhr

Kalbach

6. April - Gebrauchtbücher-Basar mit Kreativmarkt im Bürgerhaus Mittelkalbach, von 10 bis 17 Uhr

Kassel

5./6. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkdeck Brückenhof, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Marburg

5. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Melsungen

6. April - Modellbahn- & Modellautobörse in der Kulturfabrik, von 10 bis 14.30 Uhr

Neu-Isenburg

5. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wilhelmsplatz, von 8 bis 13 Uhr

Nidderau

6. April - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

5. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

5. April - Kinderflohmarkt im Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde Bieber, Aschaffenburger Straße 56, von 11 bis 13 Uhr

6. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

5. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Pohlheim

6. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Rosbach v.d.H.

6. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Adolf-Reichwein-Halle, von 13.30 bis 16 Uhr

Schöneck

5. April - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgertreff Kilianstädten, von 14 bis 16.30 Uhr

Seeheim-Jugenheim

6. April - Flohmarkt im Altenzentrum Seeheim, Sandstraße 85, von 10 bis 15 Uhr

Seligenstadt

3. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 17 Uhr

Vellmar

6. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz, ab 9 Uhr

Wächtersbach

6. April - Höfeflohmarkt im Ortsteil Waldensberg, ab 11 Uhr

Wöllstadt

6. April - Floh- & Trödelmarkt in der Römerhalle, von 9 bis 13.30 Uhr

