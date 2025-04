Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

19. bis 21. April - Antik- und Sammlermarkt in und um die Hessenhalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

19. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

21. April - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Rhönhof, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

20. April - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

20. April - Modellbahnbörse und Spielzeugmarkt in der Erlenhalle, von 10 bis 15 Uhr

Eschborn

15. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

16. April - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 8 bis 13 Uhr

17./19. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

19. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

19. April - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

20./21. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, jeweils von 10 bis 16 Uhr

20. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

21. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Eugen-Hartmann-Straße 7, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

21. April - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße 24, von 10 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

18. bis 20. April - Privater Hofflohmarkt, Alt Burgholzhausen 18, jeweils von 9 bis 17 Uhr

Fuldabrück

20./21. April - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, jeweils von 9 bis 16 Uhr

Gießen

19. April - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

20./21. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, jeweils ab 8 Uhr

Heppenheim

19. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

19./21. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz/Schwanenwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

19. April - Flohmarkt auf der Wilhelmsstraße und dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Lollar

20./21. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt im Rothweg 4, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Marburg

19. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Ortenberg

19. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Schöneck

19. April - Antiquitäten, Raritäten und Sammlerstücke in der Wedgasse 1, Kilianstädten, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

17. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 17 Uhr

Sontra

20./21. April - Flohmarkt auf der Breitwiese, jeweils von 6 bis 15 Uhr

Sulzbach

21. April - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

20. April - Floh- & Trödelmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

