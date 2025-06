Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Veröffentlicht am 09.06.25 um 18:06 Uhr

Alsfeld

14./15. Juni - Antik- und Sammlermarkt in und um die Hessenhalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Bad Homburg

14. Juni - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz, Am Heuchelbach, von 7 bis 14 Uhr

Bad Nauheim

15. Juni - Dorfflohmarkt im Ortskern von Steinfurth, von 10 bis 16 Uhr

Birstein

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Bischofsheim

14. Juni - Flohmarkt auf dem Sportgelände in der Ginsheimer Landstraße 13, ab 9 Uhr

Büdingen

15. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Eckartshausen, von 10 bis 17 Uhr

Darmstadt

14. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 10 bis 15 Uhr

14. Juni - Flohmarkt auf dem Außengelände der Freien Waldorfschule, Arndtstraße 6, von 9 bis 13 Uhr

14. Juni - Hinterhofschätze – Flohmarkt in den Höfen von Arheilgen, von 10 bis 17 Uhr

15. Juni - Privater Hofflohmarkt in der Ahastraße 9, von 11 bis 16 Uhr

Eichenzell

15. Juni - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Rhönhof, von 8 bis 16 Uhr

Erbach

15. Juni - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 15 Uhr

Erlensee

13. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 6 bis 13 Uhr

15. Juni - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankenberg

15. Juni - Hausflohmarkt in Schreufa, Am Dornbusch 25, 39 und 41, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

12./14. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

14. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

14. Juni - Flohmarkt auf dem Bahnhofsplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

14. Juni - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

14. Juni - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr, entfällt bei Regen!

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

15. Juni - Flohmarkt im Café Koz auf dem Campus Bockenheim, Mertonstraße 26-28, von 12 bis 18 Uhr

15. Juni - LP-, DVD- & Comicbörse in der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Fritzlar

15. Juni - Dorf-Flohmarkt in Rothhelmshausen, von 10 bis 16.30 Uhr

Gelnhausen

14. Juni - Fußball- & Sportsammlermarkt in der Willi-Bechtold-Halle Roth, von 9 bis 14.30 Uhr

Gießen

14. Juni - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

Grebenhain

15. Juni - Hof-Flohmarkt in der Ober-Mooser-Straße 33, Bermuthshain, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

15. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Berkach, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Zimmern

15. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Klein-Zimmern, von 9 bis 14 Uhr

Grünberg

15. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Lehnheim, von 10 bis 16 Uhr

Hasselroth

15. Juni - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der alten Dorfschule Gondsroth, von 13.30 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Hattersheim

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

14. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

14. Juni - Schallplattenflohmarkt im Saalbau-Kino, von 9 bis 15 Uhr

15. Juni - Höfe-Flohmarkt in der Lindenstraße, von 9 bis 14 Uhr

Hofheim

14. Juni - Flohmarkt rund um das Vincenzhaus in der Vincenzstraße, von 10 bis 15 Uhr

Idstein

15. Juni - Dorfflohmarkt im Stadtteil Waldsdorf, von 10 bis 17 Uhr

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wiesbadener Straße, von 7 bis 15 Uhr

Kassel

14./15. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz/Schwanenwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lich

15. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Wall, ab 8 Uhr

Maintal

15. Juni - Haus- & Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Dörnigheim, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

14. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

11. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

15. Juni - Haus- & Hofflohmarkt im Stadtteil Markwald, von 13 bis 17 Uhr

Neu-Isenburg

15. Juni - Höfe-Flohmarkt in der Mainstraße 70-72, von 11 bis 15 Uhr

Offenbach

14. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

14. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Seligenstadt

12. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 17 Uhr

Sontra

15. Juni - Flohmarkt auf der Breitwiese, von 6 bis 15 Uhr

Vellmar

15. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz, ab 9 Uhr

Weilburg

15. Juni - Haus- & Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Kubach, von 10 bis 16 Uhr

