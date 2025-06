Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Orb

29. Juni - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, Kurparkstraße 2, von 10 bis 17 Uhr

Bad Wildungen

29. Juni - Flohmarkt in der Altstadt, von 11 bis 17 Uhr

Baunatal

29. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum RATIO_Land, von 10 bis 16 Uhr

Biebertal

29. Juni - Hof-Flohmarkt im Ortsteil Fellingshausen, von 10 bis 15 Uhr

Büttelborn

28. Juni - Kinderkleiderbasar im Volkshaus Klein-Gerau, von 10 bis 12 Uhr

Darmstadt

28. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 10 bis 15 Uhr

Ehringshausen

29. Juni - Flohmarkt in der Turnhalle Katzenfurt, von 9 bis 15 Uhr

Eppstein

29. Juni - Flohmarkt und Fahrradflohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz, ab 10 Uhr

Erlensee

27. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

29. Juni - Modellbahn-Kofferraum-Tauschmarkt auf dem Eschenplatz, von 10 bis 15 Uhr

Frankfurt

26./28. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

28. Juni - Bockenheimer Hofflohmarkt in der Großen Seestraße 6, von 10 bis 16 Uhr

28. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

28. Juni - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

28. Juni - Hof- & Schallplattenflohmarkt in der Leipziger Straße 91, von 11 bis 16 Uhr

28. Juni - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Bockenheim, von 10 bis 16 Uhr

29. Juni - Benefiz-Bücherflohmarkt in der Leipziger Straße 91, von 12 bis 17 Uhr

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Eugen-Hartmann-Straße 7, von 10 bis 16 Uhr

Fulda

29. Juni - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Rosengarten, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

28. Juni - Flohmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

29. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ferniestraße 4, Schiffenberger Tal, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

28. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Kirchheim

29. Juni - Privater Hof-Flohmarkt in der Hauptstraße 3 & 3a, von 10 bis 16 Uhr

Kronberg

29. Juni - Frauenflohmarkt in der Stadthalle, von 13 bis 17 Uhr, Eintritt: 3,50 Euro

Marburg

28. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Melsungen

29. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Nürnberger Straße 4, von 9 bis 15 Uhr

Mörfelden-Walldorf

28. Juni - Trödelmarkt auf dem Festplatz In der Trift, von 7 bis 13 Uhr

Mühlheim

25. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Münster

29. Juni - Dorf- & Hof-Flohmarkt im Ortsteil Altheim, von 10 bis 15 Uhr

Nidda

29. Juni - Flohmarkt/Haushaltsauflösung in der Rhönstraße 32 Ober-Schmitten, von 10 bis 16 Uhr

Obertshausen

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

28. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

29. Juni - Straßenflohmarkt im Ortsteil Weckesheim, von 9 bis 15 Uhr

Reiskirchen

29. Juni - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Rödermark

28. Juni - Flohmarkt auf dem Gallusplatz Urberach, von 9 bis 13 Uhr

Seligenstadt

26. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 17 Uhr

Selters

29. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortszentrum von Niederselters, von 10 bis 17 Uhr

29. Juni - Hof-Flohmarkt in der Parkstraße 13, Niederselters, von 10 bis 16 Uhr

Solms

29. Juni - Hof-Flohmarkt im Ortskern von Albshausen, ab 10 Uhr

Tann

29. Juni - Floh- & Antikmarkt in der Alten Weberei, Am Galgenberg 4, von 11 bis 17 Uhr

Wetzlar

29. Juni - Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wöllstadt

29. Juni - Dorfflohmarkt im Ortskern von Ober-Wöllstadt, von 9 bis 16 Uhr

