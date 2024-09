Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsbach-Hähnlein

21. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Turnhalle der Hähnleiner Grundschule, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere von 10 bis 11.30 Uhr

Bad Nauheim

22. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

22. September - Haus- & Hofflohmarkt im Ortsteil Schwalheim, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

21. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Sporthalle Heilsberg, Carl-Schurz-Straße 33, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

22. September - Flohmarkt auf dem Schulgelände der John-F.-Kennedy-Schule, von 10 bis 15.30 Uhr

Darmstadt

21. September - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dornburg

22. September - Trödelmarkt am Dornburg-Center Frickhofen, von 8 bis 16 Uhr

Frankfurt

21./22. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, am Donnerstag und Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

21. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

21. September - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße /Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

21. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der ev. Lydiagemeinde Hausen, Alt-Hausen 3, von 13.30 bis 16 Uhr

21. September - Kinderkleiderbasar im Gemeindehaus St. Hildegard, Griesheim, Auf der Beun, von 10 bis 14 Uhr

22. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 17 Uhr

22. September - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Bonames, von 9 bis 17 Uhr

Friedberg

22. September - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Dorheim, von 10 bis 15 Uhr

Fulda

22. September - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Rosengarten, von 8 bis 16 Uhr

Fuldabrück

22. September - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Marie-Curie-Straße 4, von 8 bis von 15.30 bis Uhr

Gernsheim

21. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Stadthalle, ab 14 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Glashütten

21. September - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Schloßborn, von 12 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

21. September - Ladies-Fashion Night – Second Hand Basar von Frauen für Frauen, in der Stadthalle, von 17 bis 20 Uhr

Groß-Umstadt

22. September - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Semd, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

22. September - Hausflohmarkt in der von-Eiffstraße 10, von 11 bis 15 Uhr

Heppenheim

21. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herleshausen

22. September - Flohmarkt im Pater-Haimo-Weg 1, Altefeld, von 6 bis 15.30 Uhr

Hofheim

21. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus St. Peter und Paul, Pfarrgasse 2, von 10 bis 12.30 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

Kassel

21. September - Floh- & Trödelmarkt in der Wilhelmsstraße, von 9 bis 16.30 Uhr

Kelkheim

22. September - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

21. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

21. September - Flohmarkt auf dem Schulhof der Freien Waldorfschule, Ockerhäuser Allee 14, von 10 bis 14 Uhr

Modautal

21. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Neutsch, von 12 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 11 Uhr

Niedernhausen

22. September - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Oberjosbach, von 11 bis 16 Uhr

Oberzent

22. September - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, von 9 bis 15 Uhr

Ortenberg

21. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Pfungstadt

22. September - Höfe-Flohmarkt in Pfungstadt-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

21. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Weckesheim, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Rodgau

22. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Weiskirchen, von 11 bis 13 Uhr

22. September - Höfeflohmarkt in den Stadtteilen Dudenhofen, Nieder-Roden und Rollwald, von 11 bis 16 Uhr

Rotenburg

22. September - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Braach, von 12.30 bis 18 Uhr

Schaafheim

22. September - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 10.30 bis 13 Uhr

22. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Kulturhalle, von 15 bis 17 Uhr

Staufenberg

22. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

Trebur

22. September - Fahrradflohmarkt auf dem Hof der Lindenschule, von 13 bis 15.30 Uhr

Ulrichstein

22. September - Dorfflohmarkt in Ober-Seibertenrod, von 10 bis 16 Uhr

Vellmar

22. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Langer Wender 7, von 10 bis 16 Uhr

Wehretal

22. September - Flohmarkt auf dem Sportplatz in der Bahnhofstraße, Reichensachsen, von 6 bis 15 Uhr

Weilburg

22. September - Trödelmarkt auf dem Festplatz Hainallee, Im Bangert 5, von 11 bis 18 Uhr

Wiesbaden

22. September - Floh- & Trödelmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen