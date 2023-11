Glühwein, Zimt, Maronenduft Weihnachtsmärkte in Hessen öffnen ihre Pforten

Ob Glühwein, Kunsthandwerk oder der Duft von heißen Maronen: Es weihnachtet wieder in Hessens Städten. Wir stellen Ihnen zehn besondere Weihnachtsmärkte vor. Bereits am Montag geht es in Darmstadt los.