Demonstranten in Frankfurt klauen Flagge von Generalkonsulat

Kurzmeldung Demonstranten in Frankfurt klauen Flagge von Generalkonsulat

Bei einer Demonstration am Samstag mit rund 400 Teilnehmern ist es am pakistanischen Generalkonsulat in Frankfurt zu einem Zwischenfall gekommen.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, richtete sich die Kundgebung gegen das Militär und die Geheimdienste in Pakistan. Während der Veranstaltung hätten sich 5-10 Personen aus der Gruppe gelöst und seien über den Zaun des Konsulats geklettert,. Dann stahlen einige von ihnen die Fahne und verschwanden wieder in der Menge. Die Polizei löste die Demonstration anschließend auf. Der Staatsschutz ermittelt.