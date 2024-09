Wer durch sein Staatsexamen rauscht, steht bislang mit leeren Händen da. Das soll sich in Hessen ändern: Ein ins Jurastudium integrierter Bachelor of Law soll die Tür nun auch für alternative Karrieren öffnen.

Jurastudierende in Hessen sollen künftig zusätzlich einen Bachelorabschluss erwerben können. Darauf verständigten sich die Landesregierung und Universitäten im Land, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte.

Der Bachelorabschluss solle eine neue Perspektive bieten, insbesondere für diejenigen, die das Erste Staatsexamen nicht bestehen, betonte Justizminister Christian Heinz (CDU). Demnach traf das im vergangenen Jahr auf 49 Studierende zu.

"Auf diese Weise können Studierende, die im Verlauf des Studiums bereits entsprechende Leistungen erbracht haben, einen auch international bekannten und anschlussfähigen Hochschulgrad erwerben", wird Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) in der Mitteilung zitiert. "Der integrierte Bachelor ist zudem auch ein Angebot an alle, die während des Studiums einen anderen Weg als die 'klassischen' juristischen Berufe anstreben", sagte Heinz.

Voraussetzungen für Bachelor müssen erfüllt werden

Den Angaben zufolge sollen Studierende, die die Voraussetzungen für die Anmeldung zur staatlichen Pflichtfachprüfung erreicht haben und weiteren Voraussetzungen genügen, den Grad eines Bachelor of Laws (LL.B.) verliehen bekommen. Hessen geht damit einen Weg, den zuvor etwa auch Berlin und Nordrhein-Westfalen gegangen sind.

Die Universitäten begrüßen die Entscheidung laut Mitteilung und betonen, dass Studierende auch dann erfolgreich Berufe ergreifen könnten, wenn sie das Staatsexamen nicht absolvieren oder bestehen.

Alternative Karriere für Studienabbrecher

Mit einem rechtswissenschaftlichen Bachelorabschluss wäre zwar keine Arbeit etwa als Richter oder Staatsanwältin möglich, wohl aber ein anschließendes Masterstudium in einem anderen Fach oder ein alternativer Berufsweg. Mit dem Bachelor könnten Studierende beispielsweise in Rechtsabteilungen von Industrie-Unternehmen, in Kanzleien oder in Behörden einen Job finden.

Der Jura-Bachelor war auch im schwarz-roten Koalitionsvertrag als Ziel festgehalten worden.