Im Ermittlungskomplex gegen mutmaßliche "Reichsbürger" um Heinrich XIII. Prinz Reuß laufen in den Bundesländern mittlerweile mehr als 60 Verfahren.

Veröffentlicht am 28.12.24 um 11:43 Uhr

Laut einer Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Frage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Die Linke) hat der Generalbundesanwalt inzwischen 64 Verfahren an die Staatsanwaltschaften in den Ländern abgegeben. Nach dpa-Informationen geht es dabei teilweise um Mitwisser, die an den Planungen der Gruppe nicht aktiv beteiligt gewesen sein sollen. Im Juli waren es noch 47 Verfahren.

Prinz Reuß war vor zwei Jahren in Frankfurt festgenommen worden. Zusammen mit weiteren Beschuldigten soll er einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Der Prozess gegen die Gruppe läuft seit Mai dieses Jahres vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt.