Mit der wachsenden Zahl von Muslimen und einer größeren Verbundenheit der Menschen mit Deutschland wächst in Hessen die Nachfrage nach Bestattungen, die dem islamischen Glauben entsprechen.

Zwar sei der bisherige Bedarf im Verhältnis zum Anteil der muslimischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung von elf Prozent noch ausbaufähig, erklärte der Vorsitzende des hessischen Landesverbandes des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZDM), Said Barkan. "Gleichwohl ist die Nachfrage steigend, auch weil etwa die Gruppe der geflüchteten Muslime unter den Verstorbenen hinzugekommen ist."

Wegen geflüchteter Muslime und den Nachkommen einstiger Gastarbeiter sei jedoch mit einer steigenden Nachfrage zu rechnen. "Diese Generationen der hessischen Muslime empfinden Hessen als ihre Heimat und auch deren Kinder und Angehörigen wollen die Verstorbenen in ihrer Nähe behalten", sagte Barkan.