Kurzmeldung Schwert an Statue von Karl dem Großen erneut gestohlen

Unbekannte haben an einer Statue von Karl dem Großen an der Alten Brücke in Frankfurt das Schwert geklaut. Es ist nicht der erste Diebstahl.

Wie die Stadt Frankfurt am Freitag mitteilte, wurde das Fehlen des Schwerts Mitte dieser Woche bekannt. "Wir vermuten Vandalismus oder Diebstahl", sagte ein Sprecher. Das Kulturamt der Stadt habe bereits ein neues Schwert in Auftrag gegeben.

Bereits 2020 war das Schwert gestohlen worden. Statt einer Klinge aus Bronze bekam die Statue Anfang 2021 dann ein Schwert aus Holz. Die Replik des Denkmals von Karl dem Großen war erst 2016 aufgestellt worden. Das Original des Standbildes stand von 1843 bis 1914 auf der Brücke und befindet sich heute im Historischen Museum.