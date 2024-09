Sozialverband Vdk Hessen-Thüringen fordert Ausbau von Tages- und Kurzzeitpflege

Zum Tag der pflegenden Angehörigen am Sonntag kritisiert der Sozialverband Vdk Hessen-Thüringen an vielen Orten fehlende Unterstützungs- und Entlastungsangebote für die häusliche Pflege.

Veröffentlicht am 06.09.24 um 13:37 Uhr

"Dabei werden rund 85 Prozent der etwa 550.000 Pflegebedürftigen in Hessen und Thüringen daheim von Familienmitgliedern betreut, mehrheitlich sogar ohne Hilfe durch professionelle Kräfte." Es brauche deshalb dringend mehr Plätze in der Tages-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie den Ausbau von niedrigschwelligen haushaltsnahen Dienst- und Entlastungsleistungen, so der Vdk.