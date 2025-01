Tausende Teilnehmer Kasseler demonstrieren für Demokratie und gegen Rechts

In Kassel findet seit dem frühen Samstagnachmittag eine Demo für die Werte der Demokratie und gegen Rechts statt. Mehrere tausend Menschen nehmen daran teil. "Wir wollen Verfassungsfeinden die Stirn bieten", sagten mehrere Teilnehmer.

Veröffentlicht am 18.01.25 um 14:17 Uhr

Teilnehmende bei der Demo gegen Rechts in Kassel

Teilnehmende bei der Demo gegen Rechts in Kassel Bild © Stefanie Küster

"Menschlich, solidarisch, vielfältig" - unter diesem Motto hat ein Bündnis verschiedener Organisationen in Kassel zu einer Demonstration vor der Bundestagswahl aufgerufen. Für die Werte des Grundgesetzes und gegen einen Rechtsruck in der deutschen Politik, wie es in der Ankündigung hieß.

Los ging es am Samstag um 13 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Friedrichsplatz. Danach ist ein Demonstrationszug durch die Kasseler Innenstadt geplant. Hinter der Aktion stehen unter anderem das Bündnis gegen Rechts und der Deutsche Gewerkschaftsbund.

Eine Familie gegen Rechts: Markus Wunsch, Jenny Forth mit Leni und Lotte. Bild © Stefanie Küster

Zehnmal so viele Teilnehmer als erwartet

Zur Demo kamen zehnmal so viele Menschen wie erwartet. Angemeldet waren rund 300, die Polizei sprach am frühen Nachmittag von rund 3.000 Teilnehmenden, die friedlich demonstrierten. So auch eine Familie mit ihren zwei Töchtern. "Wir wollen uns stark machen für Demokratie und für die Zukunft unserer Kinder. Und wir wollen ein Zeichen setzen gegen Rechts", sagten sie dem hr.

Lisa, Harry, Juli, Frieder: Teilnehmer bei der Demo gegen Rechts in Kassel Bild © Stefanie Küster (hr)

Teilnehmer Lisa, Harry, Juli, Frieder sagten dem hr: "Es ist fünf vor 12. Wir machen uns wirklich Sorgen, dass sich die Geschichte wiederholt. Wir wollen Verfassungsfeinden die Stirn bieten."