Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine kam es heute am Nachmittag zu mehreren Demonstrationen in Frankfurt. Teilnehmer einer pro russischen Kundgebung erinnerten zunächst an das Ende des Zweiten Welt Krieges vor 77 Jahren und demonstrierten danach gegen die Diskriminierung russischsprachiger Bürger in Deutschland. Gleichzeitig gingen in Frankfurt rund 1000 ukrainischstämmige Menschen gegen den Überfall auf ihr Heimatland auf die Straße.