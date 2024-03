Die Zahl der bei der Bundeswehr neu eingestellten Soldatinnen und Soldaten aus Hessen hat erstmals das Vor-Corona-Niveau übertroffen.

So wurden im vergangenen Jahr 1.383 Rekruten verzeichnet, wie aus einer Übersicht hervorgeht, die das Bundesverteidigungsministerium in Berlin auf Anfrage mitteilte. 2019, im letzten Vor-Corona-Jahr, hatten 1.365 Soldaten aus Hessen neu ihren Dienst aufgenommen. 2020 sackte die Zahl auf 1.130 ein, in den beiden Folgejahren ging sie wieder kontinuierlich nach oben.