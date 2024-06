Bad Hersfelder Festspiele gehören zu den kulturellen Leuchttürmen Hessens, wie die Landesregierung immer wieder gern betont. In der Stiftsruine spielt sich das Bühnenspektakel in dieser Saison bis zum 18. August ab.

Bad Hersfelder Festspiele gehören zu den kulturellen Leuchttürmen Hessens, wie die Landesregierung immer wieder gern betont. In der Stiftsruine spielt sich das Bühnenspektakel in dieser Saison bis zum 18. August ab. Bild © picture-alliance/dpa

Eine Gangster-Ballade und eine Musical-Premiere, die auf einem Broadway-Erfolg basiert – die Bad Hersfelder Festspiele zeigen zum Start gleich zwei große Stücke.

Nach langen Planungen und vielen Proben geht es nun los: Die Bad Hersfelder Festspiele sind am Freitagabend mit einem Festakt eröffnet worden. Anschließend ging die Eröffnungspremiere in der Stiftsruine über die Theaterbühne: "Die Dreigroschenoper". Am Samstag folgt die Premiere des Musicals "A Chorus Line".

Festakt zum Auftakt

Der Festakt läutet in Bad Hersfeld traditionell das Freilicht-Theaterfestival ein. In diesem Jahr läuft es rund acht Wochen und endet am 18. August. Die Landesregierung hat in den Vorjahren immer wieder betont: Die Festspiele seien ein "kultureller Leuchtturm", mit einer Strahlkraft weit über Hessen hinaus. Zugleich ist es Hessens ältestes Theaterfestival, in diesem Jahr ist es die 73. Auflage.

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) eröffnete das Spektakel in Bad Hersfeld. Festreden hielten zudem Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) und Intendant Joern Hinkel. Auf der Gästeliste standen weitere Minister und Bundespolitiker.

Stars und Sternchen auf dem Roten Teppich

Zur Premiere laufen Promis über den Roten Teppich vor der Stiftsruine. Für Zuschauer und Zaungäste ergibt sich dort schon die erste Gelegenheit, einen Blick auf Schauspielerinnen und Schauspieler zu werfen.

Erwartet wurden Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Sport, Showgeschäft und Medien. Angekündigt hat sich unter anderem Jan Josef Liefers. Der aus dem Münsteraner ARD-"Tatort" bekannte Schauspieler wird sicherlich genau hinschauen, wie seine Partnerin Anna Loos bei der Eröffnungspremiere auf der Bühne performt.

"Die Dreigroschenoper" als Eröffnungspremiere

Der 1928 uraufgeführte Bühnen-Klassiker "Die Dreigroschenoper " von Bertolt Brecht wurde für den Auftakt ausgewählt. Intendant Hinkel versprach Anfang Mai beim Probenbeginn: "Es wird eine bunte, schrille und wilde Gangster-Ballade mit viel Poesie und Humor, aber wenig Zeigefinger und Belehrung, dafür mit ganz viel Musik."

Der Inhalt: Rivalisierende Gangster-Banden und ein verschlagener Polizei-Chef geben die Rahmenhandlung. Im Kern geht es um eine heimliche Hochzeit und deren dramatische Folgen. Brecht wollte keine tragische Oper auf die Bühne bringen, sondern ein grelles Spektakel, das von schrägen Figuren lebt, von den inzwischen weltberühmten Songs und vor allem von alles beherrschender Komik.

Inszeniert wird das Stück von Regisseur Michael Schachermaier. Der Österreicher, der auch schon am Wiener Burgtheater arbeitete, verriet im Vorfeld, was das Publikum erwartet: "Eine Farce, eine Revue, eine Liebesgeschichte, Sex and Crime und eine Big Show. Es ist humorvoll, dreckig, sexy, glamourös, düster und funkelnd zugleich." Er versprach ein "vielseitiges Theater-Erlebnis". Es wird auch von beträchtlicher Länge: Knapp zweieinhalb Stunden und 30 Minuten Pause sind angekündigt.

Das Ensemble

Musikalisch weltbekannt ist "Die Moritat von Mackie Messer". Verkörpert wird der Verbrecher Macheath, genannt Mackie Messer, von Simon Zigah, der schon von 2006 bis 2009 in Bad Hersfeld auf der Bühne stand. Intendant Hinkel freut sich auf Zigahs besondere Ausstrahlung: "warmherzig und gefährlich" zugleich, wie er zum Probenauftakt sagte.

"Warmherzig und gefährlich": Mackie-Messer-Darsteller Simon Zigah (links) im Gespräch mit Regisseur Michael Schachermaier. Bild © picture-alliance/dpa

Besonders im Blickpunkt stehen auch Anna Loos und Lilo Wanders, die sich die Rolle der Jenny und Mackie Messer-Geliebten und -Verräterin teilen werden. Loos ist unter anderem bekannt für ihre Auftritte in der ZDF-Krimireihe "Helen Dorn" und der Fernsehserie "Weissensee" (ARD), zudem hat sie schon Musical-Erfahrung ("Cabaret") gesammelt.

Anna Loos (li.) und Lilo Wanders werden sich in "Die Dreigroschenoper" eine Rolle teilen. Beim Probenauftakt in Bad Hersfeld hatten die beiden sichtlich Spaß. Bild © picture-alliance/dpa

Während der Proben wurde bekannt, dass die Festspiele eine wichtige Rolle umbesetzen müssen. Der als Polizei-Chef Tiger-Brown eingeplante Aljoscha Stadelmann ("Harter Brocken", ARD) musste aus familiären Gründen passen. Seine Rolle übernimmt Oliver Urbanski, der bei einem anderen Festspielstück Regie führt.

Das Musical

Das Musical ist jedes Jahr das beim Publikum beliebteste Stück mit den größten Zuschauerzahlen. Zu sehen gibt es ab Samstag "A Chorus Line ". Das Stück zählt zu den erfolgreichsten Musicals vom New Yorker Broadway. In Bad Hersfeld wird erstmals im deutschen Sprachraum eine Musical-Fassung gezeigt, nachdem die Lizenz aus den USA erteilt wurde.

Michael Douglas 1985 am Filmset zu den Dreharbeiten von "A Chorus Line". Der Bad Hersfelder Festspiel-Intendant Joern Hinkel ist so begeistert von dem Broadway-Klassiker, dass er das Stück ins Programm für 2024 nahm Bild © Imago Images

Bekannt wurde "A Chorus Line" auch durch den Kinofilm aus den 1980er Jahren mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Gezeigt wird darin der knallharte Auswahlprozess für ein Musical-Ensemble. Die Hauptrolle des berüchtigten Star-Choreografen Zach spielt in Bad Hersfeld Arne Stephan.

Das Folge-Programm

Auf dem insgesamt fünf Produktionen umfassenden Spielplan steht auch das Theaterstück "Wie im Himmel" (Premiere: 26. Juli). Inszenieren wird Intendant Hinkel persönlich. Zum Ensemble gehören unter anderen Henry Arnold, Jürgen Hartmann, Wolfgang Seidenberg, Brigitte Grothum und Thorsten Nindel.

Mit dabei ist auch Sandy Mölling. Die Sängerin (No Angels) war zuletzt im Jahr 2016 in Hersfeld zu Gast, als sie das Publikum mit ihrer Hauptrolle im Musical "My Fair Lady" begeisterte. Für den aus gesundheitlichen Gründen ausgefallenen Horst Janson haben die Festspiele noch keinen Ersatz bekanntgegeben.

Sandy Mölling in Aktion: 2016 hatte sie in einem Musical die Hauptrolle in Bad Hersfeld, diesmal spielt die No Angels-Sängerin in "Wie im Himmel" mit. Bild © picture-alliance/dpa

In der Nebenspielstätte von Schloss Eichhof wird die Komödie "Der Vorname" aufgeführt (Premiere: 12. Juli). In der Komödie nach der Regie von René Heinersdorff ist Alexandra Kamp zu sehen.

Sophia Euskirchen als "Das kleine Gespenst" bei den Bad Hersfelder Festspielen. Bild © BHF/ S. Sennewald

Als Familienstück gibt es "Das kleine Gespenst" (ab 28. Juni). Wegen des großen Vorjahreserfolgs wird es wieder aufgenommen. Für die Hauptrolle erhielt Sophia Euskirchen den Hersfeldpreis 2023. Die Jury begründete: Sie verkörpere die Titelfigur virtuos und überzeuge mit Witz, Esprit und ihrem Gesang.

Das Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm fällt aus finanziellen Gründen diesmal schmaler aus. Alexa Feser trat bereits vor dem offiziellen Festspielbeginn auf. Am 19. August gibt es noch ein Konzert der deutschen Elektropop-Band "Clockclock" ("Sorry", "Someone Else", "Over").

Karten

Tickets sind noch für fast alle Stücke zu bekommen. Für die Komödie "Der Vorname" im nur etwas mehr als 100 Plätze fassenden Schloss Eichhof sind nur noch Restkarten verfügbar.

Weitere Informationen Weitere Theater-Festspiele in Hessen Die Bad Hersfelder Festspiele sind nicht das einzige Theater-Festival im Sommer. Parallel laufen unter anderem die Burgfestspiele Bad Vilbel (Hessens besucherstärkstes Theaterfestival) und die Brüder Grimm Festspiele in Hanau. Ende der weiteren Informationen

