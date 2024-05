"Das Kind in mir will achtsam morden" steht in Bad Vilbel wieder auf dem Programm.

Mit drei Krimi-Inszenierungen starten die Burgfestspiele Bad Vilbel in die Saison 2024: Ein Stephen King-Thriller und zwei Kriminalkomödien stehen in den ersten Wochen auf dem Programm. Auch einige prominente Namen kommen in die Kurstadt.

Es ist Hessens besucherstärktes Theaterfest: Die Burggfestspiele in Bad Vilbel (Wetterau) knackten im vergangenen Jahr die Marke von 100.000 Besucherinnen und Besuchern.

Das idyllische Ambiente der alten Wasserburg mit Froschquaken und Vogelschwärmen sei etwas ganz Besonderes, schwärmt Dramaturgin Ruth Schröfel - und gleichzeitig eine Herausforderung: "Sie liegt darin, dass man die Leute auf sich fokussiert und das Drumherum dann eben nur so wahrgenommen wird, dass es nicht weiter stört."

Fesselnde Krimis

In diesem Jahr sollen Krimis - von schaurig bis lustig - die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln. Neu auf dem Spielplan ist die Kriminalkomödie "Die acht Frauen" von Robert Thomas. Die stehen in einer eingeschneiten Villa vor der Frage, wer den Hausherrn hinterrücks erstochen hat. Keine der Frauen hat ein Alibi, jede hat ein Motiv, jede ein Geheimnis.

Ebenfalls mit dem Genre Krimi-Komödie spielen die Inszenierungen, die dieses Jahr im Theaterkeller unter der Burg zu sehen sind. Nach dem Erfolg von "Achtsam morden" gibt es nun auch das Spin-Off "Das Kind in mir will achtsam morden". Im Gegensatz dazu ist "Misery" nach dem Buch von Stephen King ein handfester Thriller, empfohlen ab 16 Jahren.

Frauen spielen die Hauptrolle

Überhaupt spielen Frauen - ob mordverdächtig oder nicht - in vielen Stücken die Hauptrolle. Die Musik-Revue "Sekretärinnen" ist eine reine Frauen-Nummer und das Musical "My Fair Lady" begeisterte schon im Vorjahr die Zuschauer.

Um einen Mann in Frauenkleidern geht es in einer weiteren Neuinszenierung: "Tootsie", ein Musical nach dem Erfolgsfilm mit Dustin Hoffman. Ein Schauspieler gibt sich als Frau aus, um eine Frauenrolle zu ergattern und stürzt damit in ein Doppelleben mit allen Widrigkeiten. Wiederaufgenommen wird außerdem "Der Club der toten Dichter" aus dem vergangenen Jahr.

Klassiker im Kinderprogramm

Gestartet sind die Festspiele bereits Anfang Mai mit dem Familien- und Kinderprogramm. Statt bisher zwei gibt es in diesem Jahr drei Kinderstücke: "Das kleine Gespenst" nach Otfried Preußler, das Musical "Der Zauberer von Oz" und "Ronja Räubertochter" nach Astrid Lindgren.

Im Rahmen der Sonntagsmatinee kommen außerdem Prominente wie Autor Rafik Schami, Schauspielerin Katharina Thalbach sowie Walter Sittler und Barbara Auer mit Lesungen in die Kurstadt.

