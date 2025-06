Externer Inhalt

Der City-Tunnel, der Luisenplatz oder der Kiosk am weißen Turm vor dem Residenzschloss sind nur einige Orte der Heinerstadt, die sich auf der großen Leinwand wiedererkennen lassen. Innenaufnahmen einer Schule sind in Frankfurt entstanden, ein anderer Drehort war Groß-Umstadt.

Besonders schwer war es für Schuster, ein passendes Dach zu finden, auf das sich die von Sabine Timoteo verkörperte Klara zurückzieht. Letztendlich fand es der Filmemacher auf einem Hochhaus in der Eschollbrücker Straße in Darmstadt-West.

"Wir haben nach einem flachen Dach gesucht, das eine Höhe und eine Gefahr hat, aber sich zugleich auch so weit über die Stadt erhebt, dass man in einen anderen Modus kommt und sich ein Stille-Gefühl breit macht", erzählt Schuster im Gespräch mit dem hr.

Nach einiger Zeit auf ihrem Dach wird Klara zu einer lokalen Berühmtheit. Im fiktiven "Heiner TV" befragt eine Reporterin die Menschen zur vermeintlich merkwürdigen Frau, die sich zurückgezogen hat. "Die Frau hat recht, wir müssen verzichten, dem Planeten geht’s schlecht", sagt eine Passantin. Ein anderer behauptet, es sei Blödsinn. Klara sei kein Vorbild für Erwachsene und Kinder.

Schaulustige Menschen und Anhänger der asketischen Frau besetzen sogar das Treppenhaus von Jean und Helena. Klaras Stille wird zum Protest, ihr Rückzug ein Symbol. "Unter den Menschen, die sich uneinig darüber sind, was Klara dort macht, entsteht ein Chaos", sagt Schuster. Dadurch kämen innere Konflikte hoch.

Schusters Erzählung wirkt dabei oft suchend. Der Film wird mit nüchternen Bildern erzählt, mit oft abrupt endenden Szenen, und Gedanken und Gefühlen, die erkundet und nicht erklärt werden. "Chaos und Stille" erlaubt sich vermeintliche Leerstellen im Film und zieht sich oft in eine Stille zurück, die zum Zuhören zwingt.

"Am Ende soll keine große Botschaft stehen, die für alle klar und gleich ist", erzählt Schuster. Ihre entschiedene, klare Haltung, mit der sich Klara von den Dingen befreie und damit auch eine innere Freiheit erlange, soll vielmehr etwas anstoßen beim Publikum, und "etwas zum Klingen" bringen, verrät der Regisseur.

Der Klang von Stille zieht sich wie ein roter Faden durch den Film. Anton von Luckes Figur, der nachdenkliche Komponist Jean, versucht zeitgleich ein Musikstück über Stille zu komponieren und besucht dafür extra taubstumme Kinder.

Musik sei ihm besonders wichtig, erzählt Regisseur Schuster. Auch das Drehbuch sei stark aufgebaut wie eine Komposition, die aus vielen Instrumenten bestehe, mit wiederkehrenden Motiven wie ein lautes Darmstadt in Bewegung oder Stille als Störung.

"Chaos und Stille" greift mit diesen Stilmitteln eine Sehnsucht nach Stille auf und befasst sich erzählerisch damit, wie ein Rückzug uns auch menschlicher machen kann. Der Film lässt Raum für Leere, Irritation und für Ruhe und wagt einen Blick hinter den Vorhang unseres urbanen Dauerrauschens auf die Menschlichkeit dahinter. Wenn wir uns auf ein metaphorisches Dach zurückziehen, wer weiß, was dann noch in uns klingt?

Ab Donnerstag (5. Juni) ist der Film deutschlandweit in Kinos zu sehen. In Hessen läuft er unter anderem im Cinema und Mal Sehn Kino in Frankfurt, in den Rex Kinos in Darmstadt, in den Kasseler Bali-Kinos, dem Wiesbadener Caligari oder dem Kino-Center in Gießen.

