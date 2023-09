Der langjährige Intendant der Frankfurter Komödie und des Fritz-Rémond-Theaters im Zoo, Claus Helmer, ist tot.

Wie die Komödie am Montag mitteilte, starb der Theatermacher nach langer schwerer Krankheit am Sonntag im Alter von 79 Jahren im Kreis seiner Familie. Helmer hatte von 1972 an die Frankfurter Komödie geleitet, die 1950 gegründet worden war. 1995 übernahm er zusätzlich die Direktion des Fritz-Rémond im Zoo, die er erst im März dieses Jahres wegen seiner Krankheit abgab. 2017 erhielt Helmer die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt.