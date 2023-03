Komparsen für Tukur-Tatort in Büdingen gesucht

Der neueste "Tatort" mit Ulrich Tukur wird eine Zeitreise: Der Krimi spielt in einem hessischen Dorf während des zweiten Weltkrieges. Für die Dreharbeiten in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai in Büdingen (Wetterau) werden aktuell noch Komparsen aus Büdingen und Umgebung gesucht. Gefragt sind vor allem Frauen im Alter zwischen 30 und 80 Jahren und Männer ab 60 Jahren.