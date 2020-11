Zum Artikel Kommunalwahl-Erfolge für AfD und NPD : Rechtsruck in Hessen

AfD und NPD gehören zu den Gewinnern der Kommunalwahlen in Hessen. Von Bad Karlshafen bis Bensheim wird es in Kommunalparlamenten am rechten Rand voller. Es sei viel Hass in der Bevölkerung, sagt ein Extremismusforscher - und befürchtet ein Dauerproblem. [mehr]