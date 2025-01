Audio starten

Das "Open Flair"-Festival zieht jedes Jahr 20.000 Leute in den Werra-Meißner-Kreis – die Tickets sind oft schon vor dem Musik-Festival in Eschwege ausverkauft. Das haben letzten Sommer mehrere Betrüger ausgenutzt und gefälschte Eintrittskarten verkauft. Einer der mutmaßlichen Täter – ein 22-Jähriger - muss sich heute vor dem Amtsgericht Eschwege verantworten. Er soll neun gefälschte Tickets auf einer Plattform im Internet angeboten und sich so gut 1.700 Euro illegal dazuverdient haben.

Die böse Überraschung hat es für die Karten-Käufer dann erst am Einlass zum Festival-Gelände gegeben – sie mussten draußen bleiben. Insgesamt zählte die Polizei letztes Jahr rund 70 Betrugsfälle beim Open-Flair.