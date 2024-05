Audio starten

Die Einzigartigkeit der Shoa und die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel wurden viele Jahre nicht infrage gestellt. Spätestens seit dem 7. Oktober, dem Massaker der Hamas in Israel und dem darauf folgenden Krieg in Gaza zeigt sich, dass diese Erinnerungskultur nicht mehr unumstritten ist.

Was wäre also eine zeitgemäße Erinnerungskultur und gelungene Aufarbeitung in unserer pluralen Gesellschaft? Diese und andere Fragen sind Thema der diesjährigen Römerberggespräche im Schauspielhaus. Am Samstag (25. Mai) gibt es von 10 bis 17 Uhr Vorträge und Gesprächsrunden, unter anderem zwischen der früheren hr-Journalistin Esther Schapira und dem Politiker Nazih Musharbash.