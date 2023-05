Audio starten

Wenn die Frankfurter Septemberaufstände von 1848 als historisches Ereignis nacherzählt werden - und zwar als Komödie, gerät das in der Volksbühne zum Portrait jener Menschen, die heute als tapfere Revolutionäre gelten: Ein Spiel mit Typen, Feige, Heroische, Bigotte, Schwärmer, Naive, Mitläufer und Heldenhafte. Tja, Revolutionen sind für die, die sie machen, alles andere als lustig - Rainer Dachselt hat mit dem Historiker Thomas Bauer Verhörprotokolle entziffert - heraus kommt ein Verwirrspiel anhand historischer Fakten. Ein lautes, unterhaltendes, jedoch authentisches Spektakel mit großem Lerneffekt. Als ob merr debei gewese wär'!

Feuer, de Maa brennt - Revolution in Frankfurt

Theaterprojekt im Kreuzgang des Karmeliterklosters in Kooperation mit dem Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main

Sendung: hr2-kultur, 16.5.2023, 7:40 Uhr