Audio starten

Nach dem rätselhaften Tod der Mutter beginnt für Jan die Suche nach der Wahrheit, bei der er auf ein düsteres Experiment stößt. Die 10-teilige Mysterie-Serie "Anomalie" der Darmstädter Produktionsfirma "Tag und Nacht Media" entstand vor fünf Jahren in kompletter Eigenregie und ohne Fördermittel. Jetzt wird sie am 21. November an den Drehorten im Helmholzzentrum für Schwerionen-Forschung und am 22. November im Campuskino am Mediencampus der Hochschule Darmstadt gezeigt.