hr-Sinfonieorchester lässt Notre-Dame in Paris erklingen

Das hr-Sinfonieorchester hat zum Abschluss der Feierlichkeiten zum Wiederaufbau der abgebrannten Kathedrale Notre-Dame am Donnerstag in Paris ein Konzert in der Kirche gespielt. Das Gebäude war 2019 bei einem Brand schwer beschädigt worden.