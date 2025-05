Weltrekord mit Live-Rockband in Frankfurt

Weit mehr als 1.200 Musiker haben am Samstagabend im Frankfurter Waldstadion gemeinsam ein Konzert gegeben und damit einen Rekord aufgestellt.

Sie bildeten die bisher größte live spielende Rockband der Welt, wie Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut Deutschland am Abend feststellte. Insgesamt spielen 1.231 Musiker und Musikerinnen zusammen. "Damit wurde der bisher gültige Weltrekord von 2023 aus Wien mit 1.112 Teilnehmern verbessert und liegt nun in Frankfurt", teilte Preisrichter Kuchenbecker mit.

Alle Musiker waren einem Aufruf gefolgt, sich an dem Rekordversuch im Waldstadion zu beteiligen. Nach Frankfurt kamen sie mit den unterschiedlichsten Instrumenten - vom Schlagzeug bis zur E-Gitarre. Auf der Setlist standen unter anderem Hits von Tina Turner, den Toten Hosen und U2, die Band begann den Abend mit Robbie Williams "Let me entertain you".