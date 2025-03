Der Frühling kommt

Bei so viel Sonne und sonnigen Gemütern lohnt an dieser Stelle ein Blick auf das Après-Rosenmontags-Wetter. Und siehe da: Nach allerlei temporär aufkeimenden Frühlingsgefühlen im Überschwang der Faschings-Euphorie gleicht sich tatsächlich auch das Wetter immer weiter an. Nach 13 Grad am heutigen Montag, 14 Grad am morgigen Dienstag und 16 Grad am Aschermittwoch sind am Donnerstag bis zu 17 Grad möglich. Feels like Frühling!